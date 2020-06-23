İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8502
  • EURO
    7,7365
  • ALTIN
    385.858
  • BIST100
    115966
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi
Yaşam

Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi

BURSA'nın Kestel ilçesindeki sel felaketi sırasında bir evin duvarına yuva yapan kumru, sel sularının yuvasını tehdit etmesine karşın yavrularını terk etmedi.

DHA23 Haziran 2020 Salı 09:55 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 09:55
ABONE OL

Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kaybolduğu sel felaketinden en fazla etkilinin yerleşim birimlerinden biri de Dudaklı Mahallesi oldu. Bir kumrunun mahallede bir evin duvarına yaptığı yuva, sel sularına kapılmaktan santimlerle kurtuldu. Sel felaketi sırasında kumru, yavrularını bırakmadı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Fil, sel sularının yüksekliğine rağmen kumrunun yuvasını terk etmediğini belirtti. Fil, “Bu kumru hep buradaydı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Biz de hayret içindeyiz. Anne her yerde her zaman anne. Su seviyesi yuvanın dibine kadar geliyor ama işte görüldüğü gibi Allah’ın bir hikmetidir. Yavrularını bırakmamış. Ne diyelim ki. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Burada yaşananlar büyük bir doğa olayı. Büyük bir ibret olayı. Allah herkesi korusun. Kumru da bu olayın bir simgesi oldu” dedi.

''Mor tarlalar'' Kovid-19'a rağmen ilgi gördü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.