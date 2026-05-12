  • Kuraklık alarmı verilmişti! Yağışlar Kozan Barajı'na can suyu oldu
Kuraklık alarmı verilmişti! Yağışlar Kozan Barajı'na can suyu oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl su seviyesi yüzde 7'ye kadar düşerek kuruma noktasına gelen Kozan Barajı, bu yıl yağışların ardından yeniden doldu. Geçen yıl kuraklıktan dert yanan üreticiler, bu yıl aynı bölgede yeşeren alanlarda hayvanlarını otlatmaya başladı.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 11:23
Geçtiğimiz yıl Kozan Barajı'nda kuraklıktan dolayı su seviyesi yüzde 7'ye kadar düşmüştü. Aradan geçen bir yılın ardından yağışlarla birlikte Kozan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 84'e ulaştı. Geçen yıl kurak görüntüsüyle dikkat çeken alanlar yeniden yeşile bürünürken, bölgede hayvancılık yapan ve geçen yıl kuraklıktan büyük dert yanan Güleç ailesi bu yıl barajın dolması ile büyük sevinç yaşadı.

Aynı bölgede bu yıl hayvanlarını otlatan üreticilerden Mehmet Güleç, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından barajın yeniden dolacağına inanmadığını belirterek, "O zaman hiç ot yoktu, şimdi bu sene bol bol ot var. Geçen yıl çok kuruydu, yağınca çok güzel oldu. Bu kadar dolacağını beklemiyordum. Cenabı Allah verdi çok şükür" dedi.

Kozan Barajı yüzde 84 doluluk oranı ile yeniden eski ihtişamına kavuşurken bölge sakinleri tarımsal sulamada kullanılan baraj suyunun dolması ile bu yıl bahçelerde su krizi yaşamayacakları ifade ettiler.

  • kozan barajı
  • yağış
  • kuraklık

