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Yaşam

Kurallara uymayanlar engelliye de engel! Hayatı eve sığdırdı

Amasya Taşova'da yaşayan fiziksel engelli Murat Saraç, 14 yaşındayken dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e attığı ‘Bakanım beni muayene ettir' tweetiyle gündeme gelmişti. Engelli vatandaşların yaşadıklarına dikkat çeken Saraç, “Salgına karşı tedbir almayanlar yüzünden eve mahkûm kaldık. Engelli kardeşlerim gibi ben de sokağı çok özledim. Kurallara uyun, hem engellilere hem de kurallara uyan insanlara engel olmayın” diye konuştu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 08:56 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 08:56
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Amasya Taşova’da yaşayan fiziksel engelli Murat Saraç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in desteğiyle muayene olmuş ve kendisine skolyoz teşhisi konulmuştu. Pandemi öncesinde akülü sandalyesiyle sokakta dolaşabilen Saraç’ın yaşamı aylardır kısıtlı bir ev ortamında sürüyor. Engelli vatandaşların yaşadıklarına dikkat çeken Saraç, “Salgına karşı tedbir almayanlar yüzünden eve mahkûm kaldık. Engelli kardeşlerim gibi ben de sokağı çok özledim. Kurallara uyun, hem engellilere hem de kurallara uyan insanlara engel olmayın” dedi.

HAYATI BİR EVE SIĞDIRDI

AKŞAM’a konuşan anne Hikmet Saraç, “Oğlumun salgın hastalık öncesinde bir hayatı vardı. Şimdi hayatı mecburen bir eve sığdırdı. Bilgisayarı ve tabletiyle haşır neşir oluyor. Kurallara uymayan vatandaşlar yüzünden hastalığın çoğaldığını söyleyerek o güzel dünyasında insanlara mesaj vermek istiyor. Oğlum küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendi. İnsanları da kendisi gibi biliyor” dedi.

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