15 Şubat 2020 Cumartesi 16:39 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:39

Şubat ayına girmemiz ile birlikte Kurban Bayramı'na dair araştırmalar da hız kazandı. Kurban Bayramı 2020 tatili kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kurban Bayramı'nın önemi ve 2020 Kurban Bayramı tarihlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI 2020 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak, bayram dört gün sürecek. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise 3 Ağustos olacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

KURBAN BAYRAMI 2020 TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak, bayram dört gün sürecek. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise 3 Ağustos olacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Kurbanın sünnet veya vacip olduğunu söyleyenler var. Sünnet diyenler çok büyük yanlış yapmaktadır. Çünkü kurban, sadece bizim peygamberimiz zamanında yoktu. Hac Suresi’nin 34. ayetine göre Yüce Allah, bütün topluluklara kurbanı farz kılmıştır. Hz. Adem’den itibaren var olduğuna göre, nasıl bizim peygamberin sünneti olabilir? Kaldı ki Allah’ın emri olmasaydı, Hz. Peygamber kurban gibi bir ibadeti koyamazdı. Kevser Suresi’nin 2. ayetinde “Namazı kıl” emri farz olur da “Kurban kes/kan akıt” şeklindeki emir nasıl sünnet olabilir? Kurban kes emrini Allah vermektedir. Ayrıca Hac Suresi’nin 34. ayetinde geçen “cealna” kelimesi “farz kıldık” anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Yüce Allah, Hac Suresi’nin 36. ayetinde kurban etini taksim etmektedir. Kurban kesen yiyecek, doymuş komşusuna ve fakirlere verecektir. Hac Suresi’nin 28. ayetine göre de, hac kurbanının etleri ikiye taksim edilmektedir. Bu dağıtım şekilleri Allah’ın emri olduğu için farzdır; sünnet olamaz.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.