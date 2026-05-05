  • Kurban kesim alanında feci ölüm: Arkadaşını ziyarete gelmişti
Kurban kesim alanında feci ölüm: Arkadaşını ziyarete gelmişti

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan kurban satış kesim alanında gece saatlerinde çıkan yangında Bekir Yazıcı konteynır içerisinde yanarak can verdi. Bekir Yazıcı'nın arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilirken, cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili Bekir Yazıcı'nın arkadaşı gözaltına alındı.

5 Mayıs 2026 Salı 11:19
Yangın, gece saatlerinde Eyüpsultan Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kurban satış ve kesim yerinde bulunan esnafın kaldığı konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Alevlerin yükseldiği yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Bekir Yazıcı'nın arkadaşının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

EYÜPSULTAN'DA KURBAN KESİM ALANINDA DEHŞET

İtfaiye ekipleri, konteyner içerisinde bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan çalışmada satış yerinde çalışan arkadaşını ziyarete gelen Bekir Yazıcı'nın yanarak can verdiği öğrenildi. Bekir Yazıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINI ZİYARETE GELDİ YANARAK CAN VERDİ

Kurban satışı yapan Başaran Demir isimli kişi, " Misafir olarak arkadaşı gelmiş. Çay ve kahvelerini içmişler. Akşam on gibi evimize gidiyoruz. Saat 03.00 gibi arkadaşlar bizi arıyor. Yangın var deniyor. Cenaze var dediler biz de şaşırdık. Biz de şok olduk. Yaşamadığımız bir durum. Elektrikten mi başka bir durumdan mı olduğunu bilmiyoruz. Kesin net bilgi biz de bilmiyoruz. Biri demiş ki ben markete gidip geleyim sonra buralar alev almış" dedi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın ise itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

  • İstanbul Eyüpsultan
  • yangın
  • Bekir Yazıcı

