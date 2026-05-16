  • Kurban pazarında meydan kavgası! Havaya ateş açıldı, kadın astsubay siper oldu
Yaşam

Kurban pazarında meydan kavgası! Havaya ateş açıldı, kadın astsubay siper oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kurbanlık hayvan pazarında iki grup arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen tekme tokatlı kavgaya, o sırada bölgede bulunan sivil kıyafetli bir kadın astsubay canını hiçe sayarak müdahale etti; taraflar ancak olay yerine gelen jandarma ekiplerinin havaya ateş açmasıyla güçlükle kontrol altına alınabildi.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:45
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık hayvan pazarında çıkan kavga paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bölgede bulunan sivil kıyafetli bir kadın astsubay da tarafların arasına girerek kavgayı sakinleştirmeye çalıştı. Büyük cesaret gösteren kadın astsubay, tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine jandarma ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Yaşanan arbede sonrası taraflar güçlükle kontrol altına alınırken, pazarda kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

