Kurdeşen dökmek nedir? Kurdeşen ne demek? Kurdeşen hastalığı neden olur? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kurdeşen ya da ürtiker nedir sorusuna kısaca; vücutta çok sayıda kaşıntılı, şiş ve kızarık döküntüyle karakterize bir cilt rahatsızlığı şeklinde cevap verilebilir. Bazı hastalarda ciltteki döküntülere dudaklarda, ağız içinde ve yüzde şişlik de eşlik eder. Döküntülerin boyutları birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişebiliyor ve birleşerek daha büyük çaplı döküntüler oluşturabiliyor. Kurdeşen hastalığına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KURDEŞEN DÖKMEK NEDİR?

Ürtiker yani halk arasında daha çok bilinen ismiyle kurdeşen; deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Hastalığın tanısı dermatolojik muayene ile konulmaktadır. Döküntülerin en önemli özelliği kaşınması, kızarması ve genellikle 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmasıdır. Ürtiker, yüz dahil tüm vücutta görülebilir. Bulaşıcı özellik göstermemektedir.

KURDEŞEN HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kurdeşen, vücut içinden ya da dışarıdan gelebilecek çeşitli uyaranlarla tetiklenmektedir. Bu uyaranların bir kısmı alerjik mekanizmalar yoluyla, bazıları iltihabi enfeksiyonlar sırasında veya sonrasında, diğerleri ise soğuk, sıcak, basınç ve efor gibi fiziksel etkiler yoluyla kurdeşeni tetikler. Bununla birlikte, çoğu durumda tetikleyici faktör bulunamamaktadır. Fakat tetikleyicilerden bağımsız olarak vücutta kurdeşene yol açan mekanizmalar her hastada büyük ölçüde aynıdır:

Vücudun çeşitli nedenlerle tetiklenmesi sonucunda bağışıklık sisteminin savunma hücrelerinden biri olan mast hücrelerinden histamin ve PAF (trombosit aktive edici faktör) olarak adlandırılan haberci ajanlar salınır.

Salınan bu haberci ajanlar ciltte bulunan kan damarlarında genişlemeye yol aça ve damarları plazma adı verilen kan sıvısı için geçirgen hale getirir.

Sonuç olarak kan plazması damar dışına çıkarak deriye yayılır, bölgesel olarak birikir ve kurdeşen adı verilen döküntülere sebebiyet verir.

KURDEŞEN (ÜRTİKER) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ürtiker geliştiğinde her hastada karakteristik bazı belirtiler ortaya çıkar:

Ciltte etrafı kızarık şişkinlikler belirir. Bunlar milimetrik küçük alanlar şeklinde olabileceği gibi daha büyük boyutlarda da olabilir.

Şişen cilt alanlarında kaşıntı ve yanma hissi ortaya çıkar.

Lezyonlar en fazla 24 saat içerisinde herhangi bir iz veya hasar bırakmadan kaybolur. Fakat bu daha sonraki zamanlarda tekrar etmeyeceği anlamına gelmez.

KURDEŞEN (ÜRTİKER) TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kurdeşen tedavisi öncelikle olası tetikleyicileri bulmak ve mümkün olduğunca bunlardan kaçınmak şeklinde ele alınır. Hastanın yediği bir besin ürtikere neden oluyorsa, bu besinin hasta tarafından tüketilmesi yasaklanır. Eğer ürtiker bir ilaç nedeniyle ortaya çıkmışsa, ilgili ilaç doktor tarafından kesilir ve uygun farklı preparatlarla değiştirilir. Arı, yaban arısı, eşek arısı gibi böcek sokması sonucu ürtiker ortaya çıkmışsa ilgili zehre yönelik spesifik immünoterapi tedavisi gerekebilir.