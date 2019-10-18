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Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun dizisi oyuncuları kimler?

Kurşun dizisi için geri sayım başladı. Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Fox TV’de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin fragmanı izleyici ile buluştu ve yayın tarihi belli oldu. Kurşun dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya gibi isimler yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Kurşun’da savcı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kurşun dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı; Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı Kurşun dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Kurşun’da savcı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. 
 
KURŞUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de FOX’ta izleyici ile buluşacak. 
 

KURŞUN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? 
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan ve Kürşat Alnıaçık gibi isimlerin rol aldığı Kurşun, oyuncuları kadar konusu ile de dikkatleri çekiyor. 
 
KURŞUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.
 

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