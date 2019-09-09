Kurtlar Vadisi Netflix ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı geldi mi? gibi soruların yanıtları tüm Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kurtlar Vadisi Netflix ile yeniden ekranlara geliyor. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla çıkması beklenen dizinin yeni bölümleri Netflix'ten yayınlanacak. Kurtlar Vadisi 2002 yılından, 2014 yılına kadar ekranlardaydı ve binlerce kişi tarafından takip ediliyordu. 2 sezondur yayınlanacak kanal bulunamayan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili geçen sezon Kanal D ve TRT ile olan anlaşmalar son dakikada iptal olmuştu. Kurtlar Vadisi Kaos hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

KURTLAR VADİSİ NETFLİX NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2 sezondur yayınlanacak kanal bulunamayan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili geçen sezon Kanal D ve TRT ile olan anlaşmalar son dakikada iptal olmuştu. Dizi 2020 yılında Netflix'te olacak ve tüm dünyada gösterime girecek.

KURTLAR VADİSİ KAOS FRAGMANI GELDİ Mİ?

Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos’un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı henüz gelmedi. Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. Dizinin başrolünde her zamanki gibi Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) yer alacak.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR ?

Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki hardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.

ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti. 2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir. Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2012 - Kurt Kanunu (dizi)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Ekmek Teknesi (dizi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)