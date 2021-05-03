Kuru ekmekler biyogübre üretiminde kullanılacak

DHA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59

HEKTAŞ'ın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin teknik ve bilimsel desteğiyle yürüttüğü "Fosfor Çözücü Mikrobiyal Kültür İçeren Biyogübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında, kullanım dışı kalan kuru ekmeklerin faydalı fungusların (mantar) çoğaltılması için potansiyel bir besi yeri olarak kullanılabileceğinin ilk kez ispatlandığı duyuruldu.

İSRAFIN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

İsrafın engellenmesi ve israf edilen ürünlerin dönüştürülerek geri kazandırılmasının hayati önem taşıdığının vurgulandığı HEKTAŞ'ın açıklamasında, "İsraf edilen ekmekleri dolgu maddesi olarak kullanıp bu ekmekler üzerinde faydalı fungusları çoğaltarak, bitkiler için faydalı mikrobiyal gübre geliştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin teknik ve bilimsel destek sağladığı projede, kuru ekmekler ile hazırlanan mikrobiyal gübreler ile bitkiler üzerinde yapılan ön denemelerde başarılı sonuçlar alındığı bilgisi aktarıldı. Detaylı çalışmaları 36 ay sürecek olan projenin tamamlanmasının ardından ilk etapta yaklaşık 100 ton bayat ekmeğin, bitkiler için faydalı mikrobiyal gübre üretiminde kullanılması planlanıyor.

Mikrobiyal gübreler, toprağa atılan fosforun hızlıca başka minerallere bağlanarak bitkilerin fosfordan yararlanamaması sorununa karşın ekonomik ve çevre dostu alternatifler sunuyor. Proje kapsamında toprakta inorganik ve organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosforu bitkiler için faydalı forma dönüştüren ve kuru ekmekler üzerinde geliştirilen bir fungus kullanılarak hem israf edilen kuru ekmeklerin tekrar ekonomiye kazandırılması hem de kimyevi fosfor gübrelerine alternatif olabilecek mikrobiyal gübre formülasyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

YILLIK GIDA İSRAFI 214 MİLYAR TL

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreci, kaynakların ve gıda ürünlerini korumanın ya da israf edilen ürünlerin geri dönüştürülmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'de gıdada yapılan israf yıllık 214 milyar TL'ye denk geldiği ve Türkiye'de üretilen toplam ekmeğin yüzde 5'inin çöpe atıldığı bilgilerine yer verilerek, biyogübre üretiminde kuru ekmeğin kullanılmasının önemi vurgulandı. Proje kapsamında israfın önüne geçilirken aynı zamanda bitkiler için de besin kaynağı üretmek hedefleniyor.