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Yaşam

Kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Bartın İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle destek veriyor.

AA26 Ocak 2021 Salı 12:45 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:45
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Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşırken İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada kıyı ve açık alanlarda Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bot ve zodyak bot ve dalgıçları ile İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri de karadan ve denizden arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Arama çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle destek veriyor.

İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta, Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sı kurtarılmış, aynı gün 1, bir gün sonra da 2 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

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