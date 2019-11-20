Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Kuruluş Osman saat 20:00'da Atv ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek tarihte nasıl öldü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Dede Korkut hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ve masallarında geçer. Türk kahraman Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek hakkında tüm merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Alp’in Bamsı Beyrek’ten esinlendiği düşünülmektedir. Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

BAMSI BEYREK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek’in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek’in kendisi İç Oğuz’dan olup karısı Dış Oğuz’dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek’i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul’da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

Nurettin Söznmez'in rol aldığı diziler ve filmler:

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 2. Sezon (Ulvi) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı'da Derin Devlet (Gaddar Ali) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Branko Brekoviç) (TV Dizisi)