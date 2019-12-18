18.12.2019 15:17 - Güncelleme: 18.12.2019 15:17

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tüm Kuruluş Osman takipçileri Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Kuruluş Osman’da bu hafta yine heyecanlı sahneler yer alacak. İzleyenlerini ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri büyük bir ilgi ile bekleniyor. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun dizisi de final yapan Engin Altan Düzyatan, sorulan soruları yanıtladı. Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması geldi.

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL NE ZAMAN GELECEK?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'a, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve Ertuğrul Bey'in tekrar diziye dahil olacağı iddiaları hatırlatılınca oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.

EKRANA DÖNECEK Mİ?

"Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna ise Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

ERTUĞRUL BEY NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

Kuruluş Osman dizisinde ise Ertuğrul Gazi'nin Konya'da olduğu ve burada görüşmeler yaptığı ilk bölümde Dündar Bey tarafından ifade edilmişti. Ertuğrul Gazi'nin obaya geri dönüş yapması söz konusu olursa bu karakteri kimin canlandıracağı da izleyiciler arasında tartışmaya neden olan konuların başında geliyor.