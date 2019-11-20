Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aylardır büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman’ın ilk bölümü bugün ekrana geliyor. Kuruluş Osman dizisi, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman dizisi bugün milyonlarla buluşacak. ATV'de 20.00'de başlayacak dizi olan dizi izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner ve Ayşegül Günay rol alıyor. Kuruluş Osman hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman bugün milyonlarla buluşacak. Aylardır büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman’ın ilk bölümü bugün ekrana gelecek. ATV'de 20.00'de başlayacak dizi olan dizi izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Kuruluş Osman dizisi, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü konu ediniyor. Kuruluş Osman dizisi güçlü kadrosu ile de dikkat çekiyor. Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner ve Ayşegül Günay rol alıyor.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
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