Kuruluş Osman Şeyh Edebali'si kimdir? Kuruluş Osman Şeyh Edebali Seda Yıldız kim? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Kuruluş Osman dizisi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Oyunculuğıu ile izleyenleri etkileyen Seda Yıldız hakkında araştırmalar yapılıyor. Kuruluş Osman Şeyh Edebali'si hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN ŞEYH EDEBALİ'Sİ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali'yi oyuncu Seda Yıldız canlandırıyor.

KURULUŞ OSMAN ŞEYH EDEBALİ SEDA YILDIZ KİM?

Kurtuluş Osman' da Şey Edebali rolünde Seda Yıldız seyirci ile buluştu. 1962 zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolü ile oynayan Seda Yıldız Kurtuluş Osman' da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

İlk dizisi ise 1987 yılında Gönül Dostları' dır. Oyunculuğun yanısıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız' ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisidir. Kurtlar Vadisi Pusu' da Yaşar rolü Seda Yıldız' ı tanınan bir oyuncu yapmıştır. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugğne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 yılında doğmuş ve 120 yaşına kadar yaşamıştır. 1326 yılında vefat eden Şeyh Edebali yaşamı boyunca İslami eğitim vermiş ve Osman Bey' in yanında uzun yıllar hoca olarak bulunmuştur. Şeyh Edebali Osmanlıda İslami Edebiyatçı olarak bilinirmiş. Yapılan araştırmalara göre Şeyh Edebali dini konularda da bilgin ve ilim sahibi olarak bilinirmiş. Osmanlı döneminde İslami konular hakkında eğitim veren Şeyh Edebali Osman Beyin padişahlığında da akıl danıştığı kişiymiş. Türkiye' de Bilecik sınırları içinde mezarı bulunmaktadır ve bu mezar Şeyh Edebali Türbesi olarak bilinmektedir. Kurtuluş Osman dizisinde de Osmanlı da olduğu gibi Şeyh Edebali hem Osman Bey' in hocası hem de Osman'ın karısı Bala Hatun' un babasıdır.