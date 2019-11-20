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Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, ilk bölümü ile bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi rolüne hayat verdiği Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun konu edildiği dizi izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başaracak. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine Alma Terziç hayat verecek. Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman Sofia hakkında tüm merak edilenler sizlerle..

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Kuruluş Osman Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine Alma Terziç can verecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman bu akşam izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin ilk bölüm fragmanlarına Osman Gazi ve Bamsı Bey'in diyalogları damga vurdu. Kuruluş Osman Sofia hakkında tüm detaylar sizlerle.. 
 

 
KURULUŞ OSMAN SOFİA KİMDİR? 
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırdı, bu dizide Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.
 
2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.
 
2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı. Alma Terziç , tarihi dizi Kuruluş Osman'da Sofia (Sofya) karakterine hayat verecek.

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