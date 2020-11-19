19 Kasım 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:45

Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? sorusunun yanıtı dizinin son bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'da Bizans'ın elinde tutsak olan Türk Peçenek Kızı Targun Hatunun kim olduğu izleyenler tarafından merak edildi. Kuruluş Osman Targun Hatun, Namlı bir Peçenek kızıdır. Kuruluş Osman Targun Hatun Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman Targun Hatun karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler.

KURULUŞ OSMAN TARGUN HATUN KİMDİR?

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıktı.

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan Targun Hatun karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 34'üncü bölümde, aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman bey, Alpleri ile birlikte hatunu kurtarmak üzere harekete geçmesi izleyenleri ekranlara kilitledi.

Osman Bey, alpleri Boran ve Göktuğ'un desteğiyle Targun Hatun'u (Zeynep Tuğçe Bayat) özgürlüğüne kavuşturdu.

Targun Hatun serbest kalır kalmaz Bizans askerleriyle savaşmaya başlarken, Osman Bey hatunun kılıç dövüşündeki maharetini "Maşallah! Kılıcın keskinmiş bey kızı" sözleriyle övdü. Peki Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi…

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.

2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.

2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

Halen ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde oynamaktadır.