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Yaşam

Kurusu 1500-2000 liradan satılıyor! Ormanlık alandan toplanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor. Suat Kocaer, 'Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında.' diye konuştu.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:20
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Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında." diye konuştu.

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