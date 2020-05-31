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Yaşam

Kuşadası'nda jandarmadan kaçak kazıya şafak operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İHA31 Mayıs 2020 Pazar 21:58 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 21:58
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Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çataltepe mevkisinde kaçak kazı yapan 9 kişiyi fiziki takibe aldı. Evde tadilat görüntüsü veren kişiler kazı yaptıkları sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda jeneratör, hilti, dedektör ve kazıda kullanılan birtakım malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

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