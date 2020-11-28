İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2020 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
Yaşam

Kütahya'da otobüsler çarpıştı

Kütahya'da işçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı, 12 kişi yaralandı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 19:55 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:55
ABONE OL

Kütahya'da işçi servis otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hasan Bilir yönetimindeki 43 S 194 plakalı işçi servisi otobüsü, Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki kavşakta Kamil Yıldırım'ın kullandığı 43 H 255 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servis otobüsü sürücüsü Bilir ile 11 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anında özel halk otobüsünde sürücü haricinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.