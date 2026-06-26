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Yaşam

Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA26 Haziran 2026 Cuma 12:31 - Güncelleme:
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yere dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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