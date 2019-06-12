Kuvvetli yağışın etkili olduğu Pendik'te öğrenciler anaokulunda mahsur kaldı
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. Pendik'te bir anaokulunda öğrenciler mahsur kaldı
- DHA
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle Yeni Mahalle’de bulunan bir anaokulunu su bastı. Su baskını nedeniyle öğrenci ve öğretmenler okulun içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pencereden çıkan öğrenci ve öğretmenleri sırtlarına alarak kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan öğretmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.
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