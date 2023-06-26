İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,4765
  • EURO
    27,8079
  • ALTIN
    1578.22
  • BIST100
    5673.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kuyudan çıkarılan yavru karaca Zümrüt' e özenle bakılıyor
Yaşam

Kuyudan çıkarılan yavru karaca Zümrüt' e özenle bakılıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde kuyuya düşen yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Koruma altına alınarak 'Zümrüt' ismi verilen karaca, biberonla beslenerek özenle bakılıyor.

IHA26 Haziran 2023 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Kuyudan çıkarılan yavru karaca Zümrüt' e özenle bakılıyor
ABONE OL

Artvin'in Arhavi ilçesi Kireçli köyünde su kuyusuna düşen yavru karaca Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan karaca ekiplerce tedavi altına alındı. Geçirdiği stresli süreç nedeniyle bitkin düşen yavru karacaya veteriner hekim eşliğinde sağlık kontrolleri yapılarak tedavisine başlandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü yapılan açıklamada, "doğal hayatın ve yaban hayatın korunması adına önemli görevler üstlenen ekiplerimiz yavru karaca Zümrüt'ün bakım ve beslenmesini özveriyle gerçekleştiriyor. Zümrüt, doğada hayatta kalacak erginliğe ulaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacak" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.