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Yaşam

Kuzey Çevre Otoyolunda TIR uçuruma yuvarlandı

Kuzey Çevre Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuv

DHA26 Mayıs 2020 Salı 21:31 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 21:31
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Kaza, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DF 6528 plakalı plastik kasa yüklü TIR, sürücüsü Uğur Bayır'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları Bayır'ı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayır'ın hastanedeki tedavisi sürerken, uçuruma yuvarlanan TIR ve dorsesini kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Uçuruma yuvarlanan TIR havadan görüntülendi.

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