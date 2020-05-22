İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8172
  • EURO
    7,4254
  • ALTIN
    380.409
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda medikal maske yüklü tır dorsesinde yangın
Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'nda medikal maske yüklü tır dorsesinde yangın

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişinde içinde medikal maske ve eldivenlerinde olduğu tırın dorsesi alev alev yandı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

IHA22 Mayıs 2020 Cuma 22:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 22:55
ABONE OL

Olay, saat 21.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişi Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 EA 5824 plakalı medikal maske ve eldiven yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü dorsede çıkan yangını fark edince, tırı durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Alev alev yanan dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye tarafından yapılacak olan çalışma sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Görüntüleri Libya ordusu paylaştı! Rus Pantsir'i manevra yaparken vuruldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.