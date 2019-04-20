İlaçlarını düzenli kullanmasına rağmen bir türlü sağlığına kavuşamayan minik bebek tekrar hastaneye götürüldü. Yapılan tahlillerin ardından Kuzey’in kalbinde büyüme olduğunu fark edildi ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Burada, kalbin pompalama gücünün yüzde 10 ile 20 civarında olduğu, kalbe giden temiz kan pompalarından birinin akciğere bağlandığı ve kalbe buradan kirli kan gittiği belirlendi.

OĞLUMA CAN OLUN

Oğlunda görülen hastalığın 300 binde bir görülen ‘Alcapa’ hastalığı olduğunu söyleyen baba Ramazan Çil, “Doktorlar bunun tedavisi olduğunu söyledi. Ama kalp tamamen kirli kanla beslendiği için kalpteki hücreler ölmüş. O hücreler canlanır mı canlanmaz mı bilinmiyor. Kuzey başarılı bir operasyon geçirdi fakat 15 saatin ardından bir atak geçirdi. Kalbi durdu. Ameliyattan 2 gün sonra da makinaya bağladılar. Çünkü kalp yetmiyor. O günden beride makinada. Acilen kalp nakline ihtiyacımız var Kuzey’in yaşaması için. Kuzey’in ikinci bir aileye ihtiyacı var” dedi. Doktorların Kuzey’in kendini toparlamasının çok zor olduğunu, uzun süre alabileceğini söylediğini belirten baba, “Çocuklar için de, büyüklere takılan çantada taşınan yapay kalp yok dediler. 16 kg altında olanlara yokmuş. Şuan tek çözüm kalp nakli. Ulusla acil listeden acilin acili diye kalp nakli listesine aldılar. Kalp nakli beklemekten başka çaremiz yok” dedi.