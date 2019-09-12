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Kuzgun yeni sezon ne zaman? Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuzgun yeni sezon ne zaman? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Barış Arduç’un yer aldığı dizide yeni sezon heyecanlı başlıyor. Fragmanda Dila, Kuzgun'a 'Kurtardın beni artık ölsemde farketmez.' diyor. Kuzgun 2. Sezon bölümleriyle 18 Eylül Çarşamba 20.00'de Star TV’de ekranlara gelecek. Kuzgun yeni sezon ne hakkında merak edilenlerin tümüneb haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzgun yeni sezon ne zaman? sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kuzgun yeni sezonda da keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik’in yer aldığı, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin üstlendiği dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Kuzgun yeni sezon fragmanında Dila, Kuzgun'a "Kurtardın beni artık ölsemde farketmez." diyor.  Kuzgun yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.
 
KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN? 
Kuzgun yeni sezonu 18 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. 
 

KUZGUN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

 

 

KUZGUN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Dila gizlice girdiği Behram'ın evinde fotoğraf albümünü karıştırırken Yusuf Adıvar'ın Behram'ın oğlu olduğunu öğrenir. Bu sırada Kuzgun ise Ferman'ın evinde etrafı dolaşırken gözüne bir fotoğraf takılır. Fotoğraftaki adamın babası olduğunu görünce şoke olur. Resimdeki tarih babasının ölüm tarihinden iki yıl sonrasını göstermektedir. Dila gördüklerine inanamaz. Behram Adıvar'ın Derviş olduğunu anlar. Kuzgun Cihan'a babasının hayatta olduğunu söyleyerek, “onu bulmadan aldığım her nefes artık bana haram” der. Dila ise “Artık seni benden kim kurtaracak Derviş Cevher” diye konuşur.
 
KUZGUN DERVİŞ'E FERMAN'I SORUYOR
Kuzgun doğruca Derviş'in dükkanına gider. Yanında getirdiği bardağı göstererek parmak izinin sahibini bulmasını ister. Dila ise karakolda bulunan abisinin yanına gider. Ali Ferman ile bir anlaşma yaptığını söyler. Kuzgun babası ile Ferman olduğu sandığı kişinin fotoğrafını Derviş'e göstererek, fotoğraftaki çocuğun Ferman olup olmadığını sorar. Derviş, Ferman'ın bilerek o fotoğrafı koymuş olabileceğini söyler.
 
Dila Ferman'a güvenemeyeceklerini söylese de Ali, Behram'a da güvenemeyeceklerini söyler. Behram ile Kuzgun'a karşı savaş verdiklerini anlatır. Dila onun bir savaşta olmadığını söyleyince Ali Ferman'ın ona yardımcı olacak tek kişi olduğunu söyler. Dila Behram'dan intikam alacağını söyler. Ali'nin endişelenmesine fırsat vermez ve “Bana güven” der.
 

 
DERVİŞ'TEN DİLAYA ANLAŞMA TEKLİFİ
Cihan Kuzgun'a bazı belgeler göstererek Bilginler'e ait bazı mülklerin satışa çıktığını haber verir. Bu gayrimenkullerden bir de Dila'nın ve abisinin oturduğu evdir. Kuzgun Cihan'a hepsini toplamaları talimatını verir. Bu sırada Derviş Dila'yı arayarak onu evin ilerisinde beklediğini söyler. Dila Derviş'in aracına biner. Derviş, Dila'nın Ferman'dan telefon aldığını bildiğini söyleyerek ona bir anlaşma teklif eder. Anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğinde Behram Adıvar'ın hayatından tamamen çıkacaktır. Dila anlaşmayı kabul ettiğini Derviş'e söyler.
 
Derviş'in Dila ile buluştuğunu öğrenen Kuzgun onun dükkanına gider. Derviş'e neden Dila ile buluştuğunu sorar. Derviş şoke olur. Kuzgun Dila'dan uzak durmasını söyleyerek “Bu da son sözüm” diyerek dükkandan ayrılır.
 

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