KYK taahhütname tutarı nedir? KYK e devlet taahhütname onayı nasıl yapılır? sorularının yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı KYK burs/kredi başvuru sonuçları dün açıklandı. KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır. KYK taahhütnamesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KYK TAAHHÜTNAME TUTARI NEDİR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

KYK E DEVLET TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

YURT İÇİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON GÜN 19 KASIM

Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son gün 19 Kasım

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İLK ÖDEME KASIM AYINDA İKİ AYLIK OLARAK YAPILACAK

İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

BURS/KREDİ MİKTARLAR

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.