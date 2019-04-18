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Lale tarlasına turist akını

Konya'da bir firmaya ait 500 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına uğruyor.

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Yerli ve yabancı turistlerin turlarla gelip ziyaret ettiği tarlada üretilen 10 renk, 100 çeşit lale hem yurt içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Bozkırın ortasında yetişen laleler, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı görebilmek için turlarla bölgeye geliyor. Taylandlı turistler de turla birlikte tarlaya gelip, laleler arasında fotoğraf çektirdi. Konya Ovası’nda yetişen laleler, özellikle İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor.  

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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