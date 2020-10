Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı

16 Ekim 2020 Cuma 17:43 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:43

Ünlü oyuncular Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bir kız çocuğu bekledikleri biliniyor. Ünlü çiftin çocuklarına verecekleri Lalin isminin anlamı sevenleri tarafından merak edildi. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu, kendisine sorulan bu soruya Sinem Kobal'ın cevap vereceğini söylemişti. Çiftin kızlarına Lalin ismi vereceklerini açıklamasından sonra araştırmalar hız kazandı. Peki Lalin ne demek? İşte Lalin isminin anlamı

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.

Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.

Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bitirdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU’NUN KARİYERİ

1997 yılında Best Model of Turkey’nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20’ye seçilmiş, sonra da Türkiye finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World’e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

“Deli Yürek” adlı dizide canlandırdığı “Yusuf Miroğlu” karakteriyle Kenan İmirzalıoğlu’nun yıldızı parladı. “Alacakaranlık” adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. “Yazı Tura” adlı filmde rol almış ve “Acı Hayat” dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016’da Sinem Kobal ile evlendi.

Kenan İmirzalıoğlu, 2008 yılında “Kabadayı” adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. “Son Osmanlı Yandım Ali” adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında “Ejder Kapanı” adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol, 2009’da başlayan “Ezel” dizisinde Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrolü paylaşmıştır.

2012’de Osman Sınav’ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı “Uzun Hikaye” adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012 de başlayan “Karadayı” adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide “Mahir Kara” karakterini canlandırmıştır. 2018’de ise “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde rol aldı.

14 Mayıs 2016’da oyuncu Sinem Kobal ile dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sunuculuk görevini üstleniyor.