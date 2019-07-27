2 ay önce deneme amacıyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Denizli'de iş adamı Mehmet Hulusi Ay, 12 yaşındayken 1959 yılında kentteki bir gazoz işletmesinde çalışmaya başladı. İşletmeden, işin inceliklerini öğrendikten sonra 1972 yılında ayrılan Ay, bundan sonra da çeşitli meşrubat firmalarının şehirdeki bayiliğini üstlendi. Ay, 1993 yılında ise gazoz üretimi işine geri dönmek isteyen Ay, kendi fabrikasını kurarak çeşitli aromalarda gazozlar üretmeye başladı. Fabrikasında günde 80 bin şişe gazoz üreten Ay, ürettiği içecekleri Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerine satıyor.

Mehmet Ay, 2 ay önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı lavantalı gazoz üretti. Gazozun beğenilmesinin ardından, fabrikaya gelen 23 bin şişelik ilk lavantalı gazoz siparişi tamamlanarak tüketiciye sunuldu.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Firma sahibi Ay, lavanta aromalı gazozlar için çok sayıda sipariş aldıklarını, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Türkiye'ye güzel bir lezzet kazandırdıkları için gururlu olduklarını kaydeden Ay, "Ürettiğimiz gazoz, damaklarda ayrı bir tat bırakacak. Lavantalı gazozun ileride çok tercih edilen bir içecek olacağını düşünüyorum. İçenler çok beğeniyor. 7-8 firmadan üretim için talep aldık. Siparişleri karşılayabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bazı meslektaşlarım bunun tarifini almak için sıraya geçti. Bizim için de üretir misin diye soruyorlar" diye konuştu.