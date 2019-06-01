Dünyada sadece bin adet var: Kahramanmaraş’ta görüldü

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Lepidoptera kelebeği Kahramanmaraş’ta görüldü

Kahramanmaraşlı Demir ailesi, gece yarısı evlerine giren böceğin kanatları ve şekli karşısında şaşkına döndü. İlk defa böyle bir canlıyla karşılaşan ve kelebek olduğunu öğrenince ona prenses ismini veren aile, onu artık ailenin bir üyesi yaptı.

  • İHA
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Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Demir, gece yarısı eve giren bir böceği yakaladı. Kelebeği ilk görüşte sivrisineğe benzeten Demir, daha sonra internetten canlının ne olduğunu araştırmaya başladı. Araştırmalarından sonuç alamayan Demir, durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 
 
Kelebeğe prenses ismini verdiklerini ve çocuklarının çok sevdiğini söyleyen Demir, "Benim hanım görmüş mutfakta ve bana gösterdi. Ben de enteresan işlere biraz meraklıyım. Araştırdım ve internetten 5 bine yakın görsel taradım. Şuanda evimizin maskotu oldu ve prenses ismini de vurduk. Çocuklarımızın da dikkatini çekti ve çok sevdiler. Bakıldığında çok güzel bir kanat yapısına sahip. Yani Allah çok güzle yaratmış. İlgilenen ve araştıran varsa bize de söylesin bu canlıyı verebiliriz” dedi.
 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, sivrisineğe benzetilen kelebeğin zararsız olduğuna dikkat çekerek lepidoptera kelebek türünün dünyada bin adet olduğunu söyledi.
 
Dr. Aslan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bahsettiğimiz böcek ‘lepidoptera’ yani kelebek. Piterafolide familyasına bağlı ve bu yıl iklim şartlarına bağlı olarak bir popilasyon sağlıyor. Bu kelebek daha çok süs bitkileri ve zararlı otlar zarar görebilir. Geceleri ışığa yöneldikleri için insanlar da rahatsızlık duyabilir. Yoksa insanlarda her hangi bir zararı yok. Ülkemizde Osmaniye ve ilimizde yaygın olan türdür. Bu kelebeğin türünün dünyada bin adet olduğu ve teşhisinin çok zor olduğu biliniyor.”

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