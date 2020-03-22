Levent Ünsal kimdir? Levent Ünsal neden öldü?

22 Mart 2020 Pazar 18:01 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:01

Ünlü tiyatrocu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, dün hayata gözlerini yumdu. Alp Ünsal'ın babası Levent Ünsal'ı bugün son yolculuğuna uğurlandıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından 56 yaşındaki tiyatrocunun hayatı araştırılmaya başlandı. Hayatını kaybeden Levent Ünsal'ın neden öldüğü merak konusu oldu. Başarılı tiyatrocu, dublaj sanatçısı, dizi oyuncusu Levent Ünsal, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünsal’ın fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Peki Levent Ünsal kimdir? İşte tüm merak edilenler...

LEVENT ÜNSAL KİMDİR?

Son olarak izleyenlerin büyük ilgi gösterdiği yerli animasyon filmi "Kral Şakir"de "Necati" karakterini seslendiren başarılı sanatçı, "Şahları da Vururlar", "Üç Dahi", "Cyrano De Bergerac", "Karmakarışık", "Kahraman Osman", "Sona Erdi Abuzer Nasıl Kurtulur?", "Patron Kim?" ve "Kuş Kafesi" adlı oyunlarda rol almıştı.

Levent Ünsal, 1983-2002'de Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosunda görev alırken 1996'da ATV'de "Çürük Elma", 1998'de TGRT'de "Tek mi? Çift mi?" programlarını sunmuştu.

Özel radyoların yayın hayatına başladığı 1992'de Türkiye'nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent Fm'de radyo program yapımcısı ve sunucusu olarak göreve başlayan Ünsal, 1995'te Hür Fm, 1997-2004'te Best Fm, 2004'ten itibaren de NTV radyolarında farklı programlara imza attı. Sanatçı ayrıca 2005 yapımı "Pardon" adlı filmde de rol almıştı.

Başarılı oyuncu, 2015'te "Kuş Kafesi" adlı oyundaki performansıyla Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri"nde "Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne, 2014'te ise "Cyrano De Bergerac" adlı eserde canlandırdığı rolüyle "Yılın En Başarılı Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü.

Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından acı kaybı duyurdu ve şu paylaşımı yaptı:



Levent Ünsal'ın oğlu Alp Ünsal, babasının defnedildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle sadece ailesinin katılımıyla babasının defnedildiğini duyuran Alp Ünsal, şunları söyledi:

Merhaba... Dünden beri sizler gibi inanamıyorum olana, bitene. Canımın içi babam Levent Ünsal'ın cenazesi bugün Yenibosna Kocasinan Camii'nden öğle namazında kalkıp, Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecektir. Gönül isterdi ki rutin koşullarda hep beraber acımızı paylaşalım ancak içinden geçtiğimiz salgın koşullarını da düşünerek cenazeyi çekirdek ailemizin katılımıyla kaldırma kararı aldık.

Anlayış göstermenizi umuyoruz. Bu kötü günleri geride bıraktığımızda babam için, bana kalırsa onun da isteyeceği gibi sahneden bir anma ve uğurlama gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Kalben yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bugün babamı onu nasıl anmak isterseniz öyle anın. Güzel günlerde hep beraber sarılarak onu anmak dileğiyle. İyi ki varsınız...