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Yaşam

Leyla Aydemir davasında karar çıktı

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 16:21 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 16:21
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