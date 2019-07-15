‘LGS tercihleri 2019 ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?’ sorularına öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS yerleştirme takvimini açıkladı. 12 Temmuz’da tercihlerini tamamlayan öğrenciler LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. Tercihleri ardından ise binlerce adayın nakil başvuruları başlayacak. Önce merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilecek, yoksa açık liseye düşecekler. İşte ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi…

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Önce merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacak.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilecek, yoksa açık liseye düşecekler.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

Kimler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilir?