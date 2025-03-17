''Lidya Tümülüsleri'' çevresi çiçek açtı

Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki "Bintepeler" olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.

Tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de ilgi gören bölge, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Bintepeler", baharın gelmesiyle doğal güzelliğini de sergilemeye başladı. Tümülüslerin çevresinde açan farklı renklerdeki çiçekler, bölgeyi renklendirdi.