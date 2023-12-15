İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Lise bahçesinde oluşan 5 metre derinliğindeki obruğa hafriyat kamyonu düştü
Yaşam

Lise bahçesinde oluşan 5 metre derinliğindeki obruğa hafriyat kamyonu düştü

Batman'da okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyonu düştü. Olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 23:03 - Güncelleme:
Lise bahçesinde oluşan 5 metre derinliğindeki obruğa hafriyat kamyonu düştü
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi. Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı. Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi. Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.