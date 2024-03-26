Lise öğrencisi Özge'ye köpekler saldırdı

Olay, saat 07.00 sıralarında Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okula giden 10'uncu sınıf öğrencisi Özge Sinci, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin kurtardığı Sinci, bacağından ve kalçasından yaralandı. Sağlık ekiplerinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sinci, tedavisi sonrası taburcu oldu.

Özge Sinci, "Bağırdıktan sonra çevredekiler beni görüp, kurtardı. Sağ kalçam ve sol bacağımda yaralandım. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüm. Buradaki tedavimin ardından taburcu edildim. Şimdi evimde dinleniyorum. Tek istediğim, belediyenin başıboş köpekleri toplaması. Bugün bu köpekler bana saldırdı, yarın başka öğrenciye saldırmasın. Bugün okulda sınavım vardı, o sınavıma da giremedim" dedi. Özge'nin teyzesi Vilan Çiftçi ise başıboş köpeklerin hayvan barınağına götürülmesini istedi.