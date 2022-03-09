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Yaşam

Lokman Hekim 1000 yıl önce önerdi! Mide ağrısını bir anda kesiyor

Mide ağrısı konusunda rahatsızlık çeken hastalara Lokman Hekim bundan tam 1000 yıl önce önemli uyarılarda ve önerilerde bulundu. Lokman Hekim'in sunduğu reçete mide ağrısı şikayeti çekenler için şu şekilde...

Akşam9 Mart 2022 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 23:42
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Mide ağrısı yaşayan insanlar tedavi olmak için şifalı olacak besinler araştırıyor. Bundan 1000 yıl önce yaşadığı tahmin edilen Lokman Hekim'in mide ağrısı şikayeti çeken hastalara sunduğu reçete ise bir çok hastaya bu anlamda şifa kaynağı oluyor. İşte Lokman Hekim'in sunduğu reçete...

MİDE AĞRISINA LOKMAN HEKİM'DEN REÇETE

Mide ağrıları ve mide ülseri şikayetleri olan hastalara Lokman Hekim, kızılcık meyvesini öneriyor. Kızılcık, kalbimizi korumaya yardımcı oluyor ve mideyi hazmetme konusunda rahatlatıyor. Kemikleri de güçlendiren şifalı meyvenin içinde önemli miktarda K vitamini de taşıdığı belirtiliyor.

Bir diğer mide rahatsızlığı olan yanma ve mide ekşimesine ise beyaz leblebiyi tavsiye eden Lokman Hekim, özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına kızılcık ve beyaz leblebiyi ısrarla tavsiye ediyor.

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