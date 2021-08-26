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Yaşam

Lösemi tedavisi görürken koronavirüse yakalanan 6 yaşındaki Elisa hayatını kaybetti

Rize'de, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü. Baba Hasan Yenigün, kızlarının martta lösemiye yakalandığını, 6 aydır tedavi gördüğünü, oldukça üzüntülü olduklarını söyledi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:28
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Alınan bilgiye göre, Trabzon'daki bir hastanede lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Rize'deki evlerinde ailesiyle izolasyona alındı.

Dün evde fenalaşan Yenigün, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elisa'nın cenazesi, Alipaşa Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Hasan Yenigün, AA muhabirine, kızlarının martta lösemiye yakalandığını, 6 aydır tedavi gördüğünü, oldukça üzüntülü olduklarını söyledi.

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