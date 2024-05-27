Lüks otellerde 'ağlama' seansı! Faturası dudak uçuklattı

'Bilinçaltı temizliği', 'şamanik kuantum' dev bir sektöre dönüştü. Lüks otellerdeki ağlamalı, titremeli enerji seanslarının faturası on binlerce liraya ulaştı.

Sosyal medyada 'enerji şifacıları' türedi. Bu kişiler, seanslarda çakra açıp kötü anıları sildiğini iddia ediyor.

Lüks otellerde terapi seansları da düzenleniyor. Bu seanslara katılanlar 23 bin liraya varan paralar ödüyor.

Bazı seanslarda tek tip kıyafet giydirilen katılımcılara iddialara göre, bedensel ve ruhsal iyileşme öğretiliyor.

Kendilerini kuantum ve enerji şifası uzmanı olarak tanıtıp sosyal medyada boy gösteren kişilerin toplu seansları rağbet görüyor. Kendisini 'Kuantum Düşünce Tekniği Eğitmeni' olarak tanımlayan Şebnem Tacigut da, vatandaşların ruh sağlığına hizmet ettiğini savunuyor.

3 AYRI SINIFTA TOPLAM 9 AY

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İnternet üzerinden başvuranlar, çeşitli eğitim programına dahil ediliyor. Tacigut'un 'kuantum drama uygulayıcılık eğitimleri' Beylikdüzü'ndeki bir otelde veriliyor. Katılımcılar otellerde toplu halde terapiye alınıyor; bazı seanslarda tek tip kıyafet giyiliyor. 3 aylık periyotlar şeklinde verilen eğitimler 3 sınıfa ayrılmış durumda. Katılımcılar toplam 9 aylık bir eğitim sürecinden geçiyor. Birinci sınıfın 3 aylık eğitim ücreti ise 23 bin lira.

İKİSİ İŞLETME MEZUNU

Şebnem Tacigut'un internet sitesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olduğu bilgisi yer alıyor. Özgeçmişinde kurumsal şirketlerde finans müdürü olarak çalıştığı; çeşitli hocalardan enerji şifacılığı eğitimi aldığı anlatılıyor. Eylem Amine Altunkaynak da tıpkı Tacigut gibi İşletme Fakültesi mezunu.

AĞLAMA KRİZİNE GİRENLER VAR

Sosyal medyadaki terapi videolarında bazı katılımcıların uzmanın telkinleriyle kendinden geçip ağlama krizine girdiği görülüyor. İddiaya göre katılımcılar bu şekilde bilinçaltındaki kötü düşüncelerden kurtulmuş oluyor.

GÖBEKLİTEPE'DE UZAYLI ENERJİSİ

Şehirdışı geziler de düzenleyen Tacigut'un katılımcıları Şanlıurfa Haliliye'deki 12 bin yıllık Göbeklitepe'ye götürdüğü ortaya çıktı. 'Tarihin sıfır noktası' olarak anılan bölgeden uzaylıların mekanı olarak bahsedildiği; katılımcıların ellerini uzatarak tarihi kalıntılardan enerji almaya çalıştığı görüldü.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ!

Eylem Amine Altunkaynak da sosyal medyada popüler. Otellerdeki toplantılarda kadınlara özel seminer veren Altunkaynak, uzmanlık alanının 'bilinçaltı temizliği' olduğunu belirtiyor. Kuantum fiziği araştırmaları yaptığı da iddia edilen Altunkaynak'ın internet sitesinde bu alanlarla ilgili akademik eğitim aldığı bilgisi yer alıyor.

TRAVMALARI TETİKLER

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç.Dr. Taha Can Tuman, enerji seanslarının ruh sağlığında tamiri zor yaralar açabileceğini belirterek şöyle uyardı: "İnsanlar, fiziksel sorun yaşayınca tıp branşlarına başvuruyor. Mental sorunlarda psikiyatriste gitmek yerine çözümü yaşam koçu ve kuantum enerji uzmanı gibi kişilere başvurabiliyor. Bu tür uzmanlık alanı yok. Unvanların da geçerliliği ve bilimsel temeli bulunmuyor."

ÇÖZÜMÜ DOĞRU ADRESTE ARA

"İnsanlar psikiyatrik sorunları için neden arıyor ve bilinçaltı temizliği, hafıza silme, enerji gibi bilimsel temeli olmayan kavramlar kullanılıyor. Çözümü doğru adreste aramazsak, ruhsal sorunlarımızda kötüleşme, tanı ve tedavide gecikme nedeniyle uzun vadede ruh sağlığımız daha olumsuz etkilenir."