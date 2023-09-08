Lunaparkta korku dolu anlar yaşandı

Bursa'da bir grup arkadaş eğlenmek için lunaparka gitti. Oyuncağa binerken telefonu üzerinde unutan kişinin telefonu metrelerce yüksekten aşağı düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

"DİSCOVERY" ADLI OYUNCAK KORKU SAÇTI

Bursa'da arkadaş grubu merkez Nilüfer ilçesinde eğlenmek için lunaparka gitti. Lunaparkta "Discovery" adlı oyuncağa binmeye karar veren arkadaş grubundan bir kişi telefonunu yanında unuttu. Oyuncak hareket ederek yükseldiği sırada telefonun aşağı düşmesi saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

PARAMPARÇA OLDU

Telefon paramparça olurken, vatandaşlar, "Allah'tan kimsenin üzerine gelmedi" dediler