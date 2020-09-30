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Yaşam

LuxLifeDoğu'dan örnek yardım kampanyası

Doğudaki kültürel ve sosyal faaliyetlerin tüm Türkiye'de tanıtılması, iş insanlarının birbiriyle diyaloğunun gelişmesi ve kendilerinin rahat bir şekilde ifade edebilecekleri bir sosyal platform olarak 2017'de hayata geçirilen Lux Life Doğu, maddi yardım kampanyasıyla büyük beğeni topladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 17:09 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:09
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Kamu ve toplum yararını gözeterek sosyal sorumluluk projeleri ve iş insanlarını bir araya getirerek çeşitli organizasyon, etkinlik, yardımlaşma ve dayanışma faalietlerinin yürütülmesine öncülük eden 'LuxLifeDoğu' platformu, Covid-19 sebebiyle maddi zarara uğrayan işletmelere yardımda bulunmak için toplandı.

Bünyesinde bulunan yüzlerce iş insanını geçtiğimiz gün bir araya toplayan LuxLifeDoğu, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sonrası maddi olarak yardıma ihtiyacı olan işletmeleri, esnafları, bireyleri tespit etmek için çalışmalara başladı.

LuxLifeDoğu platformunun bu hareketi sosyal medya üzerinden paylaşılınca hem büyük beğeni topladı hem de birçok yardımseveri de harekete geçirdi.

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