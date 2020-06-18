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Yaşam

Maçka Parkı ve Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle birlikte Maçka Parkı ve Taksim Meydanı'ndaki bazı vatandaşların maske takmaması, bazılarının da maskeyi çenesinin altında takmış olması dikkat çekti.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:24
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Korana virüs önleme kapsamında dün akşam saatleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Heyetinin uyarısının sonrası İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamayla, açık alanda maske takmayı zorunlu hale getirilmişti. Karar sonrasında İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Maçka Parkına gelen bazı vatandaşların maskeyi takmadığı bazılarının ise çenesinin altında takmış olmaları dikkat çekerken, bir çok noktada sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi.

İstiklal Caddesi’nde maske dağıtılmasına rağmen takmadılar

Beyoğlu Belediyesi ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerinde maske dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Buna rağmen İstiklal Caddesinde bazı vatandaşların maskeyi takmadığı bazılarının ise çenesinin altında taktıkları görüldü. Öte yandan maske kuralını ihlal eden bazı vatandaşların ise rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

“Sosyal mesafeyi koruyarak piknik yapmak istedik”

Sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirten Ece Sarıçalı, “Artık evde çok bunaldık mümkün olduğunca market haricinde çıkmamaya çalıştık onun haricinde sosyal mesafeye dikkat ederek. Özellikle gündüz çıkmıyoruz insanlar bilinçsizce davranıp maskeler takılmıyor. Şu an bizde vakit geçirmek istedik sosyal mesafeyi koruyarak piknik yapmaya çalışıyoruz kendimizce” dedi.

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