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Yaşam

Maganda vahşeti 15 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Samsun'da fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki Doğan Yılmaz adlı çocuk, maganda kurşunu kurbanı oldu.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:39
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Samsun’un Terme ilçesinde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi’nde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki Doğan Yılmaz, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu bir anda yere yığıldı. Tarladaki fındık toplayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil ambulans ekipleri çağrıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olarak Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı Doğan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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