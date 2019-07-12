25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6839
  • 6,4037
  • 257.572
  • 99818
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mahallede 'saldırgan köpek' nöbeti

Kağıthane’de, bir grup köpeğin insanlara saldırdığını ve kedileri öldürdüğünü söyleyen mahalleliler, sopayla nöbet tutmaya başladı. Genç yaşlı herkesin gece geç saatlere kadar sokağa çıktığı mahallede vatandaşlar, saldırgan köpekler konusunda bir çözüm bulunmasını istiyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, saldırgan ve başıboş bir grup köpeğin kedileri öldürdüğü ve insanlara saldırdığı gerekçesiyle gece boyunca nöbet tutuyor. Ellerindeki sopa ve taşlarla sokakları dolaşan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bekliyor. Kimisinin elinde sopa, kimisinin elinde taş sokak sokak gezerek, saldırgan köpeklerin mahalleye girmesini engellemeye çalışıyor. Ramazan ayından beri bu durumun devam ettiğini belirten mahalleli, durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını belirtti. 
 
Tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, köpeklerin daha önce birçok kişiye saldırdığını ve bu yüzden hastaneden rapor aldıkların belirtti. 
 

“ADETA TERÖR ESTİRİYORLAR, SABAHLARA KADAR NÖBET TUTUYORUZ”

 
Yaklaşık iki buçuk aydır sabah saatlerine kadar ayakta nöbet tuttuklarını dile getiren mahalle sakini Salim Tasaroğlu, “Aşağı yukarı Ramazan ayından beri, iki buçuk aydır bu köpeklerle ilgili bir sorunumuz var. Kedileri öldürüyorlar, en az 7-8 kedi ölüsünü ben götürdüm. Benim iki tane kedimi camdan aldılar. Yani bu köpekler 2 buçuk aydır terör estiriyorlar. İnsanları ısırıyorlar, insanlar hastaneden rapor aldıkları halde yine de bir sonuç alamadık. O kadar yere müracaat ettik ama sonuç alamadık. Genelde gece 00.00-01.00 gibi geliyorlar, gün aydınlanana kadar devam ediyor. Sabah 05.00’a kadar sürekli biz böyleyiz. Köpekleri kovalıyoruz, hayvanlara zarar vermesin diye. Ne uykumuz var, ne bir şeyimiz var. İnsanlara da saldırıyorlar, en az 10 tane ısırılmış halde hastaneden rapor alan insan var” diye konuştu.
 

“KEDİMİ CAMIN ÖNÜNDEN ALDILAR, BAKTIĞIMIZ İKİ KÖPEĞİ DE ÖLDÜRDÜLER”

 
Sabah saatlerine ellerinde sopalarla ayakta durduğunu belirten 60 yaşındaki Nazar Tasaroğlu, “Çocuklarım, eşimle saat 04.00’e kadar nöbet tutuyoruz. Saat 04.00’te buraya geliyoruz, benim kedimi camımın önünden aldılar. Biz her yere başvurduk, her yerde talepte bulunduk kimse yardım etmedi. Sabahlara kadar ne yatmam var, ne evde huzurum var, ne sağlığım kaldı. Ben ameliyat olacağım bacağımdan, bir bacak üzerinde koşarak buraya geliyorum. Öyle zaman geliyor ayağıma terlik alamıyoruz, üzerimize bir şey alamıyoruz. Allah rızası için bunları bir yere alsınlar, aldıkları yerden bırakmasın. Onlar buranın köpeği değil, biz iki tane köpek bakıyordu, onlar da yok, onları da öldürdüler. Kim getirdi, bunlar insanlara da saldırıyorlar” ifadelerini kullandı. 
 

“ADETA ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE KEDİLERE SALDIRIYORLAR, İNSANLARA DA SALDIRABİLİRLER”

 
Köpek veya hayvan düşmanı olmadıklarını ancak gözleri önünde kedilere saldırı olduğu için tedirgin olduklarını anlatan mahalle sakini Arkın Yılmaz, köpekler öldürülmeden nitelikli bir çözüm istediklerini kaydetti. Yılmaz,“Bir grup köpek, ramazan ayından bu yana kedilere saldırmak suretiyle, daha önce insanlara da saldırmışlığı var ama gözümüzün önünde daha çok kedilere saldırdığı için çok tedirginiz. Bu ve buna benzer sorunları çözmekle görevlileri göreve davet ediyoruz. Burada kedi ve köpek haklarının gözetilmesini istiyoruz. Biz köpek düşmanı değiliz ama adeta örgütlü bir şekilde kedileri öldürüyorlar. Ve bu bizi tedirgin ediyor, çocuklara da saldıra bilirler. Kedi, köpek ve hayvan haklarına uygun ama insanların da haklarına uygun bir şekilde bir çözümün üretilmesi” açıklamalarında bulundu. 

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Emre’de menajer bilmecesi

Emre’de menajer bilmecesi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Maketten ev satışıyla büyük vurgun

Maketten ev satışıyla büyük vurgun
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA