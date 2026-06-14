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Yaşam

Mahalleli kokudan şikayet etti! Acı gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki şahıs, komşuların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evdeki şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 14:08 - Güncelleme:
Mahalleli kokudan şikayet etti! Acı gerçek ortaya çıktı
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Bağlar ilçesi 203. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan cuma gününden beri haber alınamadı. Apartmandan gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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