Mahalleli kokudan şikayet etti! Acı gerçek ortaya çıktı

Bağlar ilçesi 203. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan cuma gününden beri haber alınamadı. Apartmandan gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.