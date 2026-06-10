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  • Mahalleli kötü kokudan şikayet etmişti! Ekipler evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı
Yaşam

Mahalleli kötü kokudan şikayet etmişti! Ekipler evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mahalle sakinleri, bir evden kötü koku ve haşere yayıldığı ihbarında bulundu. Ekipler, atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
Mahalleli kötü kokudan şikayet etmişti! Ekipler evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı
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Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahtakale Mahallesi sakinleri, bir evden kötü koku ve haşere yayıldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapılarak, kötü koku sorunu giderildi.

  • kötü koku
  • haşere
  • çöp atığı

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