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Yaşam

Mahkumun kaçış hikayesi evin bacasında son buldu

Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Mahkumun kaçış hikayesi evin bacasında son buldu
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.'nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı. Polisleri gören hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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