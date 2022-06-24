Mahmut efendinin yerine geçen isim belli oldu! İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç hocaefendi kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından yerine geçen isim belli oldu. İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Efendi'nin vasiyeti, cenaze töreninde açıklandı. İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç hocaefendi oldu. Peki Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MAHMUD EFENDİ'NİN VASİYETİ AÇIKLANDI

Cenazesinde, Mahmut Efendi'nin "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadeleri ile vasiyetini bildirdiği açıklandı.

HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?

Mahmud Efendi'nin vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç hocaefendinin hayatı merak konusu oldu.

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi.

92 yaşında olan Kılıç, Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi. Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde ise Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

Nur Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirmektedir.